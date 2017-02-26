Дело Текебаева. На митинге требуют отставки президента Кыргызстана

Митингующие у ГКНБ сторонники задержанного лидера партии «Ата Мекен» требуют отставки президента Кыргызстана. Собравшиеся скандируют: «Атамбаев, кетсин!»
Митинг в поддержку лидера «Ата Мекена» продолжается. К собравшимся присоединились люди, прибывшие из Ошской и
По словам
«Завтра мы проведем митинг у «Белого дома». Омурбеку Текебаеву, кстати, стало плохо с сердцем во время допроса, и его супруга дважды передавала ему лекарства», — добавила Асия Сасыкбаева.
Отметим, что милиция оттеснила митингующих с проезжей части у ГКНБ.
Омурбека Текебаева задержали сегодня ночью. Ему вменяются мошенничество и коррупция.