Дело Текебаева. На митинге требуют отставки президента Кыргызстана

Митингующие у ГКНБ сторонники задержанного лидера партии «Ата Мекен» требуют отставки президента Кыргызстана. Собравшиеся скандируют: «Атамбаев, кетсин!»

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Митинг в поддержку лидера «Ата Мекена» продолжается. К собравшимся присоединились люди, прибывшие из Ошской и Джалал-Абадской областей. Женшины попытались третий раз прорвать милицейский кордон.

По словам экс-нардепа Асии Сасыкбаевой, акция продолжится до глубокой ночи, так как очень много желающих выступить.

«Завтра мы проведем митинг у «Белого дома». Омурбеку Текебаеву, кстати, стало плохо с сердцем во время допроса, и его супруга дважды передавала ему лекарства», — добавила Асия Сасыкбаева.

Отметим, что милиция оттеснила митингующих с проезжей части у ГКНБ.

Омурбека Текебаева задержали сегодня ночью. Ему вменяются мошенничество и коррупция.