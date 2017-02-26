21:06
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Дело Текебаева. На митинге требуют отставки президента Кыргызстана

Митингующие у ГКНБ сторонники задержанного лидера партии «Ата Мекен» требуют отставки президента Кыргызстана. Собравшиеся скандируют: «Атамбаев, кетсин!»

Читайте по теме
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева у здания ГКНБ. Фоторепортаж

Митинг в поддержку лидера «Ата Мекена» продолжается. К собравшимся присоединились люди, прибывшие из Ошской и Джалал-Абадской областей. Женшины попытались третий раз прорвать милицейский кордон.

По словам экс-нардепа Асии Сасыкбаевой, акция продолжится до глубокой ночи, так как очень много желающих выступить.

«Завтра мы проведем митинг у «Белого дома». Омурбеку Текебаеву, кстати, стало плохо с сердцем во время допроса, и его супруга дважды передавала ему лекарства», — добавила Асия Сасыкбаева.

Отметим, что милиция оттеснила митингующих с проезжей части у ГКНБ.

Омурбека Текебаева задержали сегодня ночью. Ему вменяются мошенничество и коррупция.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45928/
просмотров: 674
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Акция в его поддержку продолжится завтра у «Белого дома»
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева в Базар-Коргонском районе закончился
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева у здания ГКНБ. Фоторепортаж
В Базар-Коргоне и городе Ош проходят митинги в поддержку Омурбека Текебаева
Дело Текебаева. В Ошской области обстановка стабильная
Дело Текебаева. Роза Отунбаева считает, что его задерживали, как террориста
Какое отношение к Омурбеку Текебаеву имеют российские предприниматели
Дело Текебаева. Супруга политика говорит о слабости власти
Дело Текебаева. Число митингующих у здания ГКНБ увеличивается
В «Ата Мекене» рассказали о нарушениях при задержании Омурбека Текебаева
Популярные новости
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Самакова юристы попытались уложить в&nbsp;дипломат $1&nbsp;миллион В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»