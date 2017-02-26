Митинг в поддержку Омурбека Текебаева у здания ГКНБ. Фоторепортаж

Сегодня в столице Кыргызстана у здания ГКНБ, где находится задержанный депутат оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, проходит митинг в его поддержку.

На акцию собрались его родственники, однопартийцам и сторонники. На митинге выступила и президент переходного периода Роза Отунбаева.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева вчера, 25 февраля. Ему инкриминируют мошенничество и коррупцию. Сегодня же ночью по возвращению лидера «Ата Мекена» из Стамбула сотрудники ГКНБ задержали его в международном аэропорту «Манас» на 48 часов.