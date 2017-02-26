Дело Текебаева. Супруга политика говорит о слабости власти

Лидер парламентской фракции Омурбек Текебаев назвал уголовное дело, возбужженное против него, бредом. А его супруга считает действия власти проявленем слабости. Об этом ИА «24.kg» сообщили его адвокаты.

Они добавили, что главный социалист страны на здоровье не жалуется и намерен продолжать борьбу.

«В принципе, он был готов к такому развитию событий, но думал, что будет приглашен на допрос в понедельник. Он убежден, что докажет свою невиновность», — сказали адвокаты.

Супруга депутата Айгуль Текебаева считает, что власть на примере задержания ее мужа продемонстрировала свою слабость.

Дочь нардепа Айданек отметила, что будет стоять у здания ГКНБ вместе со остальными митингующими все 48 часов, пока не истечет срок предварительного задержания.

«Если мы будем просто сидеть дома, то вообще на шею сядут. Да, папа знал о возбужденном деле. Но не думал и мы не думали, что его ночью, как какого-то маньяка, опасного преступника задержат. Это просто не укладывается в голове», — отметила Айданек Текебаева.

Генеральная прокуратура инкриминирует Омурбеку Текебаеву мошенничество и коррупцию.