Дело Текебаева. Число митингующих у здания ГКНБ увеличивается

Число митингующих сторонников лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева у здания ГКНБ в столице Кыргызстана увеличивается.

Здесь же находятся супруга политика и его дочь, однопартийцы, коллеги, родственники.

Омурбека Текебаева задержали на 48 часов. Он находится в здании ГКНБ.

По словам главы Правовой клиники «Алилет» Чолпон Джакуповой, для задержания Омурбека Текебаева в таком формате не было оснований, а дело носит явно политический окрас.

Это предупредительная акция в отношении всех претендентов на главный политический пост в стране. И начало операции "Преемник". Чолпон Джакупова

чьих-то

«Сейчас таким жестким способом будут отсевать тех, кто захочет двигаться самостоятельно и не пойдет на поклон», — сказала Чолпон Джакупова, добавив, что возбуждение уголовного дела в отношении Омурбека Текебаева носит опасный прецедент, так как его возбудили на основаниислов.

Омурбеку Текебаеву предъявили обвинения в коррупции и мошенничестве.