В «Ата Мекене» рассказали о нарушениях при задержании Омурбека Текебаева

Секретариат фракции «Ата Мекен» рассказал о нарушениях при задержании своего лидера Омурбека Текебаева сегодня ночью в аэропорту «Манас».

Адвокаты зафиксировали нарушения со стороны сотрудников Государственного комитета национальной безопасности КР.

Отмечается, что в соответствии со статьей 40 УПК КР, пункт 3, часть 1, Омурбек Текебаев, как и каждый гражданин Кыргызстана, уже не говоря о том, что он является лидером парламентской фракции, имеет право на адвоката с момента фактического задержания. Однако защитник не был допущен к задержанному. Адвокат два часа простоял на улице перед зданием ГКНБ, прежде чем его допустили к подзащитному.

В нарушение статьи 95 УПК КР протокол о задержании Текебаева объявлен задержанному в отсутствии адвоката.

Статья 95 УПК КР: Протокол о задержании лица объявляется подозреваемому в присутствии защитника. И данный протокол подписывается лицом его составившим, задержанным и его защитником.

Исходя из этого, задержание должно быть признано незаконным. Этот факт должен быть учтен в суде, отмечают в партии.

Напомним, в течении 48 часовсудом будет принята мера пресечения в отношении депутата.

В «Ата Мекене» уверены, что оснований для принятия меры пресечения в виде заключения под стражу, нет.

Омурбек Текебаев был задержан ночью в аэропорту «Манас» по прилету из Стамбула. Ему инкриминируются мошенничество и коррупция.