Дело Текебаева. Журналистов милиция отпустила

Ранее задержанные работник СМИ отпущены из Сокулукского РОВД. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Журналисты телеканала «Сентябрь» и радио «Азаттык» были задержаны в аэропорту «Манас», где они следили за развитием событий в связи с арестом депутата парламента Омурбека Текебаева.

Журналистов задержали вместе со сторонниками парламентария и доставили в отделение милиции якобы за нарушение общественного порядка.

Спустя два часа всех их отпустили.

Часть сторонников лидера «Ата Мекена» по-прежнему находится у здания ГКНБ, куда Текебаева доставили на допрос. Другая часть выехала в офис телеканала «Сентябрь», где намерена выступить в прямом эфире.

Напомним, Текебаеву инкриминируют мошенничество и коррупцию. Сам он заявил, что ни у кого не брал $1 миллиона и это президент пытается с ним расправится перед выборами.