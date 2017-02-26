Дело Текебаева. Журналистов милиция отпустила

Ранее задержанные работник СМИ отпущены из Сокулукского РОВД. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.
Журналисты телеканала «Сентябрь» и радио «Азаттык» были задержаны в аэропорту «Манас», где они следили за развитием событий в связи с арестом депутата парламента Омурбека Текебаева.
Журналистов задержали вместе со сторонниками парламентария и доставили в отделение милиции якобы за нарушение общественного порядка.
Спустя два часа всех их отпустили.
Часть сторонников лидера «Ата Мекена»
Напомним, Текебаеву инкриминируют мошенничество и коррупцию. Сам он заявил, что ни у кого не брал $1 миллиона и это президент пытается с ним расправится перед выборами.