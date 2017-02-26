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Общество

Съемочные группы «Азаттыка» и «Сентябрь» задержаны

В Бишкеке вместе с Омурбеком Текебаевым задержали сотрудников «Азаттыка» и телеканала «Сентябрь», которые находились в аэропорту.

Также задержали сторинников лидера партии «Ата Мекен» и доставили в Первомайское РОВД.

К зданию ГКНБ, где находятся оставшиеся члены партии и поддерживающие Омурбека Текебаева, доставленного на допрос, стягиваются дополнительные силы милиции.

Текебаев находится уже больше часа внутри ведомства. К нему не допускают адвоката. Супруга Айгуль Текебаева только что вышла от него. Она занесла лекарства.

«Он держится. Все нормально»,- коротко ответила она.

Напомним, в отношении Омурбека Текебаева возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют мошенничество и коррупцию.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45894/
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