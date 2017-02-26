К Омурбеку Текебаеву не допускают адвоката

К лидеру фракции «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву, задержанному сегодня по прилету из Стамбула в аэропорту «Манас» не допускают адвоката. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава секретариата фракции Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, у здания ГКНБ собрались стронники главного социалиста страны, которого доставили сюда на допрос.

Как рассказали очевидцы задержания Текебаева, с ним вместе пытались и задержать его супругу. Но сейчас она находится с другими его сторонниками, митингующими у ГКНБ.

Вход в здание охраняют сотрудники милиции. На место прибыли депутаты парламента.

Напомним, Текебаеву инкриминируют мошенничество и коррупцию. Сам он заявил, что ни у кого не брал $1 миллиона и это президент пытается с ним расправится перед выборами.