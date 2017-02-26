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Общество

Депутата Иманалиева милиция отпустила

Адвокат Улан Джумаков рассказал ИА «24.kg», как задержали Омурбека Текебаева и отпустили Каныбека Иманалиева.

По его словам, сторонники парламентария приехали в международный аэропорт «Манас», чтобы встретить своего лидера. Однако все пути к зданию терминала № 2 были перекрыты сотрудниками милиции.

Улан Джумаков отметил, что лидера «Ата Мекена» задержали прямо на борту самолета, которым он прибыл в Бишкек из Стамбула.

«Его вывели через служебный вход и увезли», — рассказал юрист.

Он отметил, что группа сторонников Текебаева сейчас находится у здания ГКНБ, куда предположительно доставлен депутат.

По данным Джумакова, милиция отпустила ранее задержанного парламентария Каныбека Иманалиева.

Ранее также задержан журналист «Азаттыка». Однако его милиция до сих пор не отпустила.

Милиция перекрыла весь бульвар Эркиндик в районе ГКНБ.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45892/
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