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Общество

Экс-чиновник ВП просит президента не нагнетать ситуацию перед приездом Путина

Бывший руководитель аппарата временного правительства Эдиль Байсалов просит президента страны не нагнетать ситуацию вокруг Омурбека Текебаева, тем более накануне визита в Кыргызстан Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице» в социальной сети.

Только что в аэропорту «Манас» по прибытию из Парламентской ассамблеи ОБСЕ был арестован депутат Омурбек Текебаев. Против него выдвигаются серьезные обвинения в мошенничестве и получении взятки в один миллион долларов летом 2010 года за предоставление контроля над компание «Мегаком» российскому предпринимателю Леониду Маевскому. Самое важное сейчас -не допустить дестабилизации», — отметил Эдиль Байсалов.

В обществе слишком много недовольства и разных социальных проблем, у нас хватает провокаторов и аферистов, которые захотят сейчас раскачать лодку и устроить очередную "революцию". Народу Кыргызстана - этого не надо!

Эдиль Байсалов
По словам Эдиля Байсалова, главная задача Атамбаева -провести свободные выборы и передать власть. Не разжигать пожар.

«Все ответственные политические силы должны потребовать от властей отпустить депутата Текебаева под домашний арест. Эскалация ситуации, особенно накануне визита Владимира Путина, просто недопустима», — подчеркнул он.

Байсалов просит президента Алмазбека Атамбаева проявить благоразумие и не идти на обострение ситуации.

«Если Текебаев виновен, то он обязательно со временем понесет за это наказание и на то есть воля общества, чтобы добиться этого», — резюмировал Эдиль Байсалов.

Напомним, накануне в отношении Текебаева возбуждено уголовное дело. Генеральная проуратура обвиняет депутата ЖК в коррупции и мошенничестве. Он задержан и доставлен в ГКНБ.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45891/
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