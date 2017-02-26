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Общество

Однопартийцы Текебаева едут к зданию ГКНБ

Однопартийцы депутата парламента Омурбека Текебаева направляются в город, к зданию ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообшила Наталья Никитенко.

«Мы подъехали к аэропорту, но попасть не смогли, потому все было оцеплено. Есть информация, пока непроверенная, что Омурбека Текебаева сразу задержали по прилету. По какой-то причине задержали др граждан, в том числе и журналистов», — сказала Наталья Никитенко.

Ранее сторонники Омурбека Текебаева пытались перекрыть дорогу в аэропорту «Манас» вблизи терминала «Манас-2», где находится зал для прилета VIP-персон. Однако милиция пресекла эту попытку. Всего в эпицентре находилось около 100 сторонников Текебаева.

Напомним, накануне в отношении Текебаева возбуждено уголовное дело. Генеральная проуратура обвиняет депутата ЖК в коррупции и мошенничестве.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45890/
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