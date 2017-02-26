Однопартийцы Текебаева едут к зданию ГКНБ

Однопартийцы депутата парламента Омурбека Текебаева направляются в город, к зданию ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообшила Наталья Никитенко.
«Мы подъехали к аэропорту, но попасть не смогли, потому все было оцеплено. Есть информация, пока непроверенная, что Омурбека Текебаева сразу задержали по прилету. По
Ранее сторонники Омурбека Текебаева пытались перекрыть дорогу в аэропорту «Манас» вблизи терминала
Напомним, накануне в отношении Текебаева возбуждено уголовное дело. Генеральная проуратура обвиняет депутата ЖК в коррупции и мошенничестве.