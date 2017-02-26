Сторонников Текебаева увезли в отделение милиции, а журналистов задержали

Сотрудники правохранительных органов задержали сторонников депутата Омурбека Текебаева и везут их на автобусах в отделение милиции. Задержаны и коллеги лидера фракции «Ата Мекен», депутат Каныбек Иманалиев, а также некоторые журналисты.
Сторонники Омурбека Текебаева пытались перекрыть дорогу в аэропорту «Манас» вблизи терминала
Напомним, накануне в отношении Текебаева возбуждено уголовное дело. Генеральная проуратура обвиняет депутата ЖК в коррупции и мошенничестве.
По данным секретариата партии, Текебаев задержан.