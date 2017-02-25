Скончался ученый с мировым именем, работавший в космической сфере

В Кыргызстане 24 февраля 2017 года на 86-м году жизни скончался ученый с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки республики, лауреат Государственной премии КР, академик Национальной академии наук, член-корреспондент РАН Мурзабек Иманалиев.

Будущий ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием закончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

С 1965 года Мурзабек Иманалиев — профессор, заведующий кафедрой КГУ. Начиная с 1966 года он более 10 лет возглавлял Институт физики и математики Академии наук Киргизской ССР.

В 1976–1979 годах работал ректором КГУ, затем с 1979 по 1986 год был президентом Академии наук, внес большой вклад в развитие научного потенциала страны.

С 1984 года по 2016 год работал директором Института математики НАН Кыргызской Республики. Избран действительным членом АН в 1979 году, членом-корреспондентом АН СССР (ныне РАН) в 1981 году.

Мурзабек Иманалиев являлся членом Американского математического общества, членом редколлегии журнала «Mathematical Reviews». Опубликовал более 300 научных работ, в числе которых шесть фундаментальных монографий. Его научные труды были опубликованы в ведущих научных изданиях США, России, Франции, Германии. Они широко используются в практике, в том числе в космической и военно-технической сферах. Он подготовил более 50 кандидатов наук, более 20 докторов наук, которые успешно трудятся в Кыргызстане, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Мурзабек Иманалиев — заслуженный деятель науки Киргизской ССР. Его научные достижения отмечены многими государственными наградами, в числе которых орден Манаса I и III степеней, Государственная премия в области науки и техники.