Заключить под стражу бывшего главу Военного суда требует прокуратура

Военная прокуратура требует изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу для экс-главы Военного суда Нурлана Ашимбекова. Об этом сообщает ГП КР.

По их данным, концессионное представление на решение Первомайского суда уже направлено в Бишкекский горсуд.

Отметим, Нурлан Ашимбеков подозревается в вымогательстве взятки в размере $50 тысяч у родственников одного из подсудимых за положительное решение вопроса об изменении ему меры пресечения. Дело по статьям «Вымогательство» и «Получение взятки» возбуждено еще в прошлом году в сентябре. В середине февраля судья задержан. Сейчас он находится под домашним арестом и отстранен от должности. Ведется следствие.