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Общество

Амнистировавший бакиевских чиновников судья взят под домашний арест — за взятку

Экс-глава Военного суда Кыргызстана Нурлан Ашымбеков стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Уточняется, что судейскому чиновнику инкриминируется получение взятки.

Как стало известно, дело возбуждено еще 26 сентября 2016 года по факту вымогательства и получения Нурланом Ашымбековым $50 тысяч.

Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО, но Первомайский райсуд Бишкека вынес решение о домашнем аресте.

Ранее судьи Нурлан Ашымбеков, Бакыт Кожомбердиев и Канат Абыканов (летом 2016 года) вынесли приговор в отношении подсудимых по делу 7 апреля 2010 года, и применили амнистию от 2014 года. Это решение опротестовала Генпрокуратура.

Осенью все трое указом президента Алмазбека Атамбаева лишились статуса судьи.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45881/
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