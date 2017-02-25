Уточняется, что судейскому чиновнику инкриминируется получение взятки.
Как стало известно, дело возбуждено еще 26 сентября 2016 года по факту вымогательства и получения Нурланом Ашымбековым $50 тысяч.
Ранее судьи Нурлан Ашымбеков, Бакыт Кожомбердиев и Канат Абыканов (летом 2016 года) вынесли приговор в отношении подсудимых по делу 7 апреля 2010 года, и применили амнистию от 2014 года. Это решение опротестовала Генпрокуратура.
Осенью все трое указом президента Алмазбека Атамбаева лишились статуса судьи.