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Общество

Адиля Турдукулова выдвинули кандидатом в члены ОНС ОТРК

Комитет защиты свободы слова выдвинул Адиля Турдукулова, Тимура Саралаева и Бурул Усманалиеву кандидатами в члены Общественного наблюдательного совета ОТРК. Об этом ИА «24.kg»сообщил Адиль Турдукулов.

По его словам, КЗСС — неправительственная организация, зарегистрированная по всем правилам и, согласно закону, может представлять своих претендентов на членство в наблюдательном совете.

Напомним, скандал в ОНС ОТРК начался в знак протеста против оголтелой пропаганды на канале. В отставку подал один из представителей Наблюдательного совета Сабыр Муканбетов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45878/
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