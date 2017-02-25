Адиля Турдукулова выдвинули кандидатом в члены ОНС ОТРК

Комитет защиты свободы слова выдвинул Адиля Турдукулова, Тимура Саралаева и Бурул Усманалиеву кандидатами в члены Общественного наблюдательного совета ОТРК. Об этом ИА «24.kg»сообщил Адиль Турдукулов.

По его словам, КЗСС — неправительственная организация, зарегистрированная по всем правилам и, согласно закону, может представлять своих претендентов на членство в наблюдательном совете.

Напомним, скандал в ОНС ОТРК начался в знак протеста против оголтелой пропаганды на канале. В отставку подал один из представителей Наблюдательного совета Сабыр Муканбетов.