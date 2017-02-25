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Общество

Алмазбек Атамбаев требует исполнять решения Конституционной палаты

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев потребовал исполнения решений Конституционной палаты. Об этом он заявил на встрече с ее председателем Эркинбеком Мамыровым, сообщил отдел информационной политики главы КР.

Глава КП рассказал Алмазбеку Атамбаеву о том, как госорганы исполняют решения, и напомнил, что несвоевременное восполнение пробелов в правовом регулировании может привести к нарушению гарантированных Конституцией прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Президент отметил, что необходимо внести изменения в действующие законы, регламентирующие исполнение решений органа конституционного контроля.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45870/
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