Алмазбек Атамбаев требует исполнять решения Конституционной палаты

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев потребовал исполнения решений Конституционной палаты. Об этом он заявил на встрече с ее председателем Эркинбеком Мамыровым, сообщил отдел информационной политики главы КР.

Глава КП рассказал Алмазбеку Атамбаеву о том, как госорганы исполняют решения, и напомнил, что несвоевременное восполнение пробелов в правовом регулировании может привести к нарушению гарантированных Конституцией прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Президент отметил, что необходимо внести изменения в действующие законы, регламентирующие исполнение решений органа конституционного контроля.