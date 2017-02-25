Кыргызстан получит от Зеленого климатического фонда $300 тысяч

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Аскар Бешимов встретился с исполнительным директором Зеленого климатического фонда Говардом Бамси. Последний пообещал выделить Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР как уполномоченному национальному органу по работе с фондом $300 тысяч.

В рамках этой заявки в марте в Бишкек направят международных экспертов для оценки и подготовки плана работы с Кыргызстаном.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества и участия КР в проектных программах фонда по адаптации к изменениям климата.