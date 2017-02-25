Каракольцы просят власти отменить закон о штрафах за посуточную сдачу квартир

Предприниматели из Каракола отправили президенту КР и депутатам Жогорку Кенеша видеообращение с просьбой отменить законопроект, запрещающий посуточно сдавать квартиры, используя их в качестве гостиниц.
Как сообщила одна из предпринимателей, в Налоговой службе официально зарегистрировано 78 квартир, сдаваемых иностранным туристам.
По словам владелицы
«Уважаемый президент, депутаты ЖК КР, вы лишаете меня куска хлеба. Наш туристический город не надо сравнивать с такими городами, как Бишкек и Ош. Войдите в наше положение. Среди нас одинокие женщины, которые воспитывают