Каракольцы просят власти отменить закон о штрафах за посуточную сдачу квартир

Предприниматели из Каракола отправили президенту КР и депутатам Жогорку Кенеша видеообращение с просьбой отменить законопроект, запрещающий посуточно сдавать квартиры, используя их в качестве гостиниц.

Как сообщила одна из предпринимателей, в Налоговой службе официально зарегистрировано 78 квартир, сдаваемых иностранным туристам.

По словам владелицы квартиры-гостиницы Анны Поповой, сдача квартир — дополнительный доход для семьи.

«Уважаемый президент, депутаты ЖК КР, вы лишаете меня куска хлеба. Наш туристический город не надо сравнивать с такими городами, как Бишкек и Ош. Войдите в наше положение. Среди нас одинокие женщины, которые воспитывают детей-инвалидов », — говорит она.

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Напомним, в Кыргызстане узаконили штрафы за сдачу квартир в качестве посуточных гостиниц. Закон принят депутатами 16 ноября 2016 года. Правонарушение влечет наложение на граждан штрафа в семьдесят расчетных показателей (7 тысяч сомов), на должностных лиц — в девяносто (9 тысяч сомов), на юридических — в семьсот расчетных показателей (70 тысяч сомов).