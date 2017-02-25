Билеты на фильмы категории «18+" продают бишкекским подросткам

Бишкекским подросткам кассир кинотеатра продала билеты на фильм «Пятьдесят оттенков серого», у которого есть возрастное ограничение «18+». Об этом написала в социальной сети Facebook пользователь Мээрим Ногойбаева.

«Кинотеатр «Россия», почему пускаете детей на фильм с ограничением +18? Девушка спросила возраст ребят, на что те замялись и вообще ничего не ответили, ведь им явно и четырнадцати нет. Билеты продала все равно», — написала пользователь.

Справка ИА «24.kg»: «Пятьдесят оттенков серого» (англ. Fifty Shades of Grey) — американский кинофильм режиссера Сэм Тейлор-Джонсон по одноименному роману писательницы Э. Джеймс.

Главные роли исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Мировая премьера состоялась 11 февраля 2015 года. Фильм получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes положительными оказались 25 процентов рецензий со средней оценкой 4,2 балла из 10.