10:35
+2
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Билеты на фильмы категории «18+" продают бишкекским подросткам

Бишкекским подросткам кассир кинотеатра продала билеты на фильм «Пятьдесят оттенков серого», у которого есть возрастное ограничение «18+». Об этом написала в социальной сети Facebook пользователь Мээрим Ногойбаева.

«Кинотеатр «Россия», почему пускаете детей на фильм с ограничением +18? Девушка спросила возраст ребят, на что те замялись и вообще ничего не ответили, ведь им явно и четырнадцати нет. Билеты продала все равно», — написала пользователь.

Справка ИА «24.kg»: «Пятьдесят оттенков серого» (англ. Fifty Shades of Grey) — американский кинофильм режиссера Сэм Тейлор-Джонсон по одноименному роману писательницы Э. Джеймс.

Главные роли исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Мировая премьера состоялась 11 февраля 2015 года. Фильм получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes положительными оказались 25 процентов рецензий со средней оценкой 4,2 балла из 10.

Отзывы первых зрителей колебались в диапазоне от «скучного мягкого порно» до «увлекательного головокружительного вестерна».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45861/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм о кыргызстанках сняла корпорация ВВС
Популярные новости
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Самакова юристы попытались уложить в&nbsp;дипломат $1&nbsp;миллион В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»