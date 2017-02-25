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Общество

Алмамбет Шыкмаматов уверен, что может доказать свою невиновность

Депутат Алмамбет Шыкмаматов после девятичасового допроса в ГКНБ дал комментарий журналистам.

По его словам, следствие начато и по закону будет идти два месяца.

Свои интересы буду защищать согласно законодательству. Думаю, я смогу доказать, что не имею причастности к этому делу и в этом деле нет состава преступления.

Алмамбет Шыкмаматов

Напомним, 17 февраля Генпрокуратура возбудила в отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова и должностных лиц Счетной палаты уголовное дело. Ему инкриминируют служебный подлог и коррупцию.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45856/
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