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Общество

Федерация профсоюзов опровергает обвинения жителей в свой адрес

Федерация профсоюзов Кыргызстана опровергает обвинения некоторых граждан в свой адрес. Заявление распространила ее пресс-служба.

Напомним, сегодня на пресс-конференции граждане Любовь Васильева и Аяна Абдыжапарова обвинили директора санатория «Кыргызстан», принадлежащего Федерации профсоюзов, в мошенничестве и незаконных действиях, связанных с реализацией земельного участка.

По информации пресс-службы, Любовь Васильева не имеет документальных потдверждений своим словам, и директор санатория Венера Маймендеева подаст на нее в суд.

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По факту реализации земельного участка площадью 80 соток пресс-служба отметила, что проданный на аукционе гражданке Аяне Абдыжапаровой участок она не оформляет в Госрегистре, так как хочет обменять его на более выгодный для нее участок. Это, по данным федерации, невозможно.

В вопрос земельного участка федерация просит не вмешивать директора санатория «Кыргызстан», так как она не имеет к нему отношения и проблема должна решаться исключительно между профсоюзом и гражданкой Абдыжапаровой.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45850/
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