Афиша на неделю: 27 февраля-3 марта

25—27 февраля . Фестиваль японского кино

Все фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Представят известные японские картины: «Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе», «Гомен», «Гора Цуруги: Хроника тригопунктов».

Кинотеатр «Октябрь».

25 февраля-11 марта. Выставка графических работ «Инвентаризация»

На выставке представлен диапазон стилей от абстрактной графики до карикатуры, от детского «наивного» творчества до цельного художественного высказывания.

«Мастерская 705», 15.00–20.00 (кроме воскресенья и понедельника).

28 февраля. Startup Tuesday

16 менторов из Силиконовой долины расскажут о ее технологиях, инновациях и возможностях. Базовый язык встречи: английский.

Ololohaus, 18.00.

28 февраля. Мастер-класс «Возражения: бой или танец»

Основные темы: место возражения в структуре продажи, профилактика возражений, диагностика возражений, возражение как подарок.

«1 °C — Катоэкономикс», 16.00.

28 февраля. Концерт Раисы Канавец (Казахстан)

Раиса Канавец, известная в Казахстане и за его пределами, автор-исполнитель собственных песен в Бишкеке. Поэтессаприглашает всех любителей душевной авторской песни под гитару на концерт.

Studio247, 20.30.

1–7 марта. Весенняя выставка-ярмарка цветов «Цветочное пробуждение весны»

В программе мастер-классы и лекции о самых современных методах ухода за комнатными растениями и цветами. Среди посетителей выставки будет проведена лотерея.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек».

1 марта. Концерт «Звуковое чудо»

Концерт симфонического оркестра Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. В его репертуаре оперные и балетные спектакли, произведения Верди, Чайковского, Масканьи, Леонкавалло, Минкуса, Адана, кыргызских композиторов, сочинения композиторов-симфонистов .

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.

1, 2 марта. Тренинг по реквалификации «Репетитор»

Специалист в области психологического здоровья расскажет и отработает вместе с участниками техники, используя которые можно помочь пожилому поколению самим откладывать старение, воспринимая его не как угасающую фазу, а как полноценный и активный жизненный период.

Конференц-зал «Золотой Дракон», 10.00.

2 марта. Семинар «Работа над ошибками: как мы общаемся с детьми»

Общение с детьми — это всегда непросто. Неправильно выстроенное, оно создает множество проблем: от непонимания до активного противодействия. И тогда дети и родители отдаляются друг от друга, а процесс воспитания не приносит желаемых результатов. Родители смогут взглянуть на себя со стороны в моменты общения с детьми и понять, где они совершают основные ошибки. Получить базовые советы для эффективного общения с детьми.

Ololohaus, 11.00.