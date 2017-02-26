Афиша на неделю: 27 февраля-3 марта

Все фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Представят известные японские картины: «Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе», «Гомен», «Гора Цуруги: Хроника тригопунктов».
Кинотеатр «Октябрь».
На выставке представлен диапазон стилей от абстрактной графики до карикатуры, от детского «наивного» творчества до цельного художественного высказывания.
«Мастерская 705», 15.00–20.00 (кроме воскресенья и понедельника).
16 менторов из Силиконовой долины расскажут о ее технологиях, инновациях и возможностях. Базовый язык встречи: английский.
Ololohaus, 18.00.
Основные темы: место возражения в структуре продажи, профилактика возражений, диагностика возражений, возражение как подарок.
«1 °C — Катоэкономикс», 16.00.
Раиса Канавец, известная в Казахстане и за его пределами,
Studio247, 20.30.
В программе
Национальный центр детей и юношества «Сейтек».
Концерт симфонического оркестра Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. В его репертуаре оперные и балетные спектакли, произведения Верди, Чайковского, Масканьи, Леонкавалло, Минкуса, Адана, кыргызских композиторов, сочинения
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.
Специалист в области психологического здоровья расскажет и отработает вместе с участниками техники, используя которые можно помочь пожилому поколению самим откладывать старение, воспринимая его не как угасающую фазу, а как полноценный и активный жизненный период.
Общение с детьми — это всегда непросто. Неправильно выстроенное, оно создает множество проблем: от непонимания до активного противодействия. И тогда дети и родители отдаляются друг от друга, а процесс воспитания не приносит желаемых результатов. Родители смогут взглянуть на себя со стороны в моменты общения с детьми и понять, где они совершают основные ошибки. Получить базовые советы для эффективного общения с детьми.
Ololohaus, 11.00.