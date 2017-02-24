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Общество

В США ребенок запрыгнул на быка из-за спора с отцом на $20

Мужчина из Джорджии пообещал маленькому сыну $20, если тот запрыгнет на спину молодому быку, что мальчик и сделал. Об этом пишет Daily Mirror.

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В опубликованном на YouTube ролике, снятом отцом семейства, видно, как ребенок крадется к быку, а затем залезает на него. Автор видео объясняет, что пообещал сыну денежную награду.

В ролике слышен голос девочки, предположительно сестры ребенка, которая отмечает, что это небезопасно. Мама с ней соглашается, но остановить мальчика они не пытаются.

В момент, когда ребенок запрыгивает быку на спину, зверь вскакивает. Только после родители бросаются на помощь, прервав съемку.

Отец семейства отметил в Facebook, что ребенок в порядке и получил свои $20.

«И просто чтобы вы знали, я на самом деле не думал, что он сможет подкрасться к быку, а если и сможет, то точно не запрыгнет ему на спину», — добавил он.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45841/
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