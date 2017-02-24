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Общество

Нарушения почти на 10 миллионов сомов выявили в КНУ имени Ж.Баласагына

Аудитом Счетной палаты в Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына за 2015 год выявлено использование бюджетных, специальных и иных средств на 9,9 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что недостатки при расходовании средств составили 9,5 миллиона сомов, в том числе:

— необоснованные выплаты заработной платы — 2,9 миллиона сомов;

— сокрытая по учету дебиторская задолженность и завышенная кредиторская задолженность — 6,6 миллиона сомов.

Дополнительно начисленные доходы бюджета, в том числе арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет: 0,4 миллиона сомов.

«Университетом в нарушение Положения «О порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда», утвержденного правительством, необоснованно выплачивалась доплата к должностному окладу в размере 15 процентов за вредность работы на компьютере. Выплаты производились без соответствующего заключения Центра госсанэпиднадзора Бишкека, а лишь на основании решений рабочих комиссий по аттестации рабочих мест», — говорится в сообщении.

Всего за 2015 год необоснованно выплачено 2,2 миллиона сомов. Кроме того, сверх положенной ставки за 2015/2016 учебный год 54 сотрудникам выплачена заработная плата на 0,6 миллиона сомов, деканам факультетов по совместительству в 2015 году сверх положенной ставки выплачена заработная плата на 0,1 миллиона сомов.

По информации Счетной палаты, в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2016 года не отражена дебиторская задолженность на 5,5 миллиона сомов. В связи с ликвидацией институтов эти средства не подлежат взысканию и восстановлению. Также в бухгалтерском учете КНУ не отражена дебиторская задолженность по арендной плате за проживание в общежитии на 1,1 миллиона сомов. Также в нарушение Закона КР «О неналоговых платежах» из поступивших средств 1,2 миллиона сомов за аренду госимущества КНУ не перечислено в доход республиканского бюджета 30 процентов, а именно 0,4 миллиона сомов.

«Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на сумму 3,4 миллиона сомов, нерационально использованные средства — 1,9 миллиона сомов. Также нарушения, выявленные в реорганизованных институтах КНУ, составили 0,8 миллиона сомов, в том числе товарно-материальные ценности на 0,7 миллиона сомов, не переданные с их балансов на баланс университета», — сообщила пресс-служба.

Руководству университета предписано устранить все выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки в работе и принять меры по недопущению их в дальнейшем.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45834/
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