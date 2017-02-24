Российский телеканал «Живая планета» снял фильм о Кыргызстане

Российский познавательный телеканал «Живая планета» снял фильм о Кыргызстане. В описании к видеоролику ведущий Константин Бышевой отметил, что когда выбирал страну для очередного путешествия, мечтал по-настоящему удивиться, открыть нечто потрясающее.

Есть страна, куда добраться очень просто, но она исключительно уникальна и разнообразна. Я даже не придумывал, что мне хотелось бы увидеть там в первую очередь. Я знал, что реальность превзойдет любые ожидания. Киргизия — удивительная страна! Константин Бышевой

В фильме рассказывается о красотах страны и сохранившихся традициях. Искали в Кыргызстане живые символы планеты. Главными героями стали кыргызская лошадь, суслик, снежный барс и беркут. Кстати, символом Кыргызстана российские журналисты признали именно снежного барса.