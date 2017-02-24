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Общество

Российский телеканал «Живая планета» снял фильм о Кыргызстане

Российский познавательный телеканал «Живая планета» снял фильм о Кыргызстане. В описании к видеоролику ведущий Константин Бышевой отметил, что когда выбирал страну для очередного путешествия, мечтал по-настоящему удивиться, открыть нечто потрясающее.

Есть страна, куда добраться очень просто, но она исключительно уникальна и разнообразна. Я даже не придумывал, что мне хотелось бы увидеть там в первую очередь. Я знал, что реальность превзойдет любые ожидания. Киргизия — удивительная страна!

Константин Бышевой
В фильме рассказывается о красотах страны и сохранившихся традициях. Искали в Кыргызстане живые символы планеты. Главными героями стали кыргызская лошадь, суслик, снежный барс и беркут. Кстати, символом Кыргызстана российские журналисты признали именно снежного барса.

«Киргизию называют второй Швейцарией. Но, по-моему, Альпам просто льстят. Во-первых, природа тут гораздо красивее. А во-вторых, красота эта нетронутая, первозданная», — поделился впечатлениями от страны российский ведущий.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45826/
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