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Общество

Минздрав Кыргызстана пожаловался на знахаря Ашыма Зайналиева в суд

Министерство здравоохранения направило все материалы о безлицензионной деятельности знахаря Ашыма Зайналиева в Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее в ведомстве заявили, что Минздрав не выдавал лекарю лицензию, а закрытие его конторы не входит в компетенцию министерства.

Напомним, информация о деятельности так называемого медицинского центра, где с осени 2015-го трудится некий Ашым Зайналиев, появилась в июле 2016 года из сводки столичной Станции скорой медицинской помощи. Без элементарного знания анатомии знахарь в антисанитарных условиях удалял в примитивной операционной опухоль пожилой женщине, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии. Пациентка умерла.

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Позже появилась информация о том, что после лечения у знахаря скончалась еще одна онкобольная.

Ашыма Зайналиева несколько раз вызывали на допрос, однако центр продолжает работать.

В октябре 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье 122 УК КР (незаконное врачевание). Минздрав просит суд привлечь Зайналиева к ответственности.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45825/
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