Минздрав Кыргызстана пожаловался на знахаря Ашыма Зайналиева в суд

Министерство здравоохранения направило все материалы о безлицензионной деятельности знахаря Ашыма Зайналиева в Первомайский районный суд Бишкека.
Ранее в ведомстве заявили, что Минздрав не выдавал лекарю лицензию, а закрытие его конторы не входит в компетенцию министерства.
Напомним, информация о деятельности так называемого медицинского центра, где с осени
Позже появилась информация о том, что после лечения у знахаря скончалась еще одна онкобольная.
Ашыма Зайналиева несколько раз вызывали на допрос, однако центр продолжает работать.
В октябре 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье 122 УК КР (незаконное врачевание). Минздрав просит суд привлечь Зайналиева к ответственности.