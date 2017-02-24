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Общество

Заведующую детсадом уволили за то, что она вступилась за подчиненных

Заведующая детским садом № 6 в городе Караколе Алла Панфилова лишилась работы. Свое увольнение она назвала беспределом.

«Другими словами назвать увольнение не могу. Потому что люди, которые должны быть наказаны, окончательно поверив в свою безнаказанность, начали творить еще больший беспредел», — сказала Алла Панфилова.

Она направила видеообращение президенту Кыргызстана.

Напомним, в Караколе воспитателям детсадов сократили зарплату. Они возмутились. После того как эта новость получила широкий общественный резонанс, чиновники Министерства образования пообещали не взыскивать неправильно начисленные деньги.

Алла Панфилова также не стала вычитать из зарплаты воспитателей 540 сомов, которые им начислили в гороно Каракола. Доплату сделали во исполнение указа президента КР о повышении зарплаты педагогам. Однако сумму начислили ошибочно, и воспитателей заставляли вернуть деньги.

После того как факт осветили в СМИ, теперь наказывают тех, кто неугоден Каракольскому гороно.

Алла Панфилова

«Я отличник образования КР. Мне не дали доработать до выхода на пенсию и уволили незаконно, при этом вели себя по-хамски, прикрываясь своими связями в правоохранительных органах, госструктурах, отправляя меня в суды со словами: идите, судитесь», — рассказала Алла Панфилова.

«Я была единственной заведующей, которая не стала заставлять воспитателей детского садика № 6 писать расписки о принудительном возврате денежных средств. Поэтому стала неугодной. Гонения длятся более пяти месяцев», — заявила она.

Алла Панфилова просит Алмазбека Атамбаева лично разобраться в ситуации.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45823/
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