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Общество

Федерация профсоюзов не предоставляет купленный на аукционе участок

Федерация профсоюзов Кыргызстана не возвращает ни деньги, ни купленный на аукционе участок. Об этом заявила на пресс-конференции жительница Бишкека Аяна Абдыжапарова.

По ее словам, в 2014 году на аукционе, проведенном Федерацией профсоюзов, ее отец купил участок в 80 соток на территории санатория «Кыргызстан» в Чуйской области за 2 миллиона 400 сомов.

«Земля до сих пор не выделена. Нам предлагают совершенно другой участок, который мы не хотим. Отец мой умер, но все документы оформлены на меня», — говорит Аяна Абдыжапарова.

Кроме того, ее отец для решения «вопроса, связанного с покупкой земли» дал $10 тысяч директору санатория «Кыргызстан» Венере Меймандеевой.

«В итоге на сегодня мы не получили землю. И деньги нам не возвращают, говоря, что вернут, когда продадут участок», — рассказала Аяна Абдыжапарова.

По информации Федерации профсоюзов, директор санатория «Кыргызстан» имеет погашенную судимость.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45820/
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