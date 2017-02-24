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Общество

Директора санатория «Кыргызстан» обвиняют в мошенничестве

Директора санатория «Кыргызстан» Венеру Меймандиеву обвиняют в мошенничестве. Об этом заявила на пресс-конференции бишкекчанка Любовь Васильева.

По ее словам, в 2010 году директор санатория «Кыргызстан», принадлежащего Федерации профсоюзов, взяла у женщины $2 тысячи, пообещав помочь с оформлением загранпаспорта.

«В итоге я не получила ни денег, ни паспорта. Обращалась в правоохранительные органы, а она при них говорит, что все вернет, и не возвращает», — сказала Любовь Васильева.

Кроме того, женщина обратилась в Федерацию профсоюзов Кыргызстана, в подчинении которой находится санаторий. Однако ее руководство сказало, что вопрос нужно решать в судебном порядке.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45815/
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