Кражи невест в Кыргызстане. Каким исследованиям верить?

В Кыргызстане сократилось количество случаев кражи невест, заявляют представители ОО «Центр помощи женщинам» . Правда, подтвердить это статистикой в центре не смогли.

Статистики нет. Верьте на слово

«Мы провели лишь качественный анализ реализации статьи 155 УК КР после внесения в 2013 году поправок, предусматривающих ужесточение наказания за насильственное похищение женщин для вступления в брак. В июне 2016-го под руководством Министерства труда и социального развития создали межведомственную рабочую группу, в которую вошли все министерства и ведомства, аппарат омбудсмена», — рассказала ИА «24.kg» программный координатор ОО «Центр помощи женщинам» Элиза Аджиева.

«После этого во всех областях провели групповые дискуссии, куда пригласили судей, сотрудников прокуратуры и адвокатуры, представителей судов аксакалов и неправительственных организаций. Во время этих дискуссий и отмечено, что после ужесточения наказания сократились случаи кражи невест. Респонденты говорили, что в южных регионах почти нет случаев кражи невест», — отметила она.

Можно ли без статистики, опираясь лишь на слова экспертов, утверждать, что сокращается количество похищений?

«Да. Это ведь не просто эксперты, а люди, которые занимаются проблемой в регионах и знают ситуацию, — уверяет Элиза Аджиева. — Это подтверждают и в МВД».

Часть дел прекращены либо приостановлены. Данных, сколько дел довели до логического конца и сколько человек привлекли к ответственности, у Центра помощи женщинам опять же нет.

«К сожалению, Генпрокуратура и МВД ведут только статистику по количеству таких преступлений. А информации о том, сколько человек реально сели в тюрьму и на сколько лет, нет ни у государственных структур, ни у неправительственных организаций», — отметила Элиза Аджиева.

По данным же Верховного суда КР, за 2013–2015 годы по статье 155 УК КР рассмотрено 52 уголовных дела с вынесением приговора, 13 — прекращено, 20 — возвращено прокурору по различным основаниям.

В Центре помощи женщинам представили отчет по итогам общественного мониторинга применения статьи 155 УК КР. Оказалось, что в десяти фокус-групповых дискуссиях участвовали ни много, ни мало 52 человека (в том числе 10 женщин и 42 мужчины).

Респондентами интервью стали аж… 13 человек, в том числе два депутата Жогорку Кенеша; судья Верховного суда; два депутата местного кенеша; сотрудник аппарата омбудсмена, два журналиста, три представителя НКО и другие.

Можно ли на основании их ответов делать вывод о ситуации по всей республике?

Элиза Аджиева признает, что официальная статистика по кражам невест не отражает реальную ситуацию: «Не все случаи регистрируются в правоохранительных органах. Это чаще остается в семье. Родственники похищенной не обращаются в органы».

«Поэтому мы еще раз хотели довести до населения то, что статья 155 УК КР относится к публичному обвинению. То есть не только сама жертва может обратиться в правоохранительные органы, но и родственники, и свидетели насильственного похищения невесты», — отметила Элиза Аджиева.

Согласно статье 155 УК КР похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Исследование исследованию рознь

Специалист по гендерным вопросам Лариса Илибезова со ссылкой на исследование Нацстаткома «Гендер в восприятии общества-2016 » также отмечает снижение случаев кражи девушек.

Кстати, по данным Минсоцразвития за 2013 год, в Кыргызстане 60 процентов браков, совершаемых в сельской местности в моноэтничных районах, происходит через умыкание невест (ала качуу). Из них 2/3 — без согласия девушки.

Не так давно отечественные СМИ сообщали, что с 2012 года в Кыргызстане каждый день происходит 32 кражи невест, шесть из которых сопровождаются изнасилованиями. В год число умыканий превышает 10 тысяч.

Именно эти цифры вызывают у Ларисы Илибезовой вопросы. «Они совершенно не проверены, и методология неясна, как делали расчет, кто проводил это исследование. А Настатком — это наш государственный орган, который владеет методологией. В исследовании «Гендер в восприятии общества» все четко написано, когда и кого опросили», — считает она.

Согласно документу, путем похищения невесты (с ее согласия или без него) совершается пятая часть (20 процентов) браков в Кыргызстане.

Браки, заключенные через похищение женщин без их согласия, отмечаются в стране (в большей или меньшей степени) повсеместно: от 2 процентов в Бишкеке до 21 процента в Нарынской области.

При этом более половины опрошенных женщин и мужчин (55 и 56 процентов соответственно) считают, что за последние пять лет случаи насильственного похищения женщин (без их согласия) для вступления в брак стали происходить реже.

Немногим меньше респондентов (по 48 процентов женщин и мужчин) считают, что сократились также и случаи ненасильственных похищений (по согласию).

Одинаковое число респондентов (около 20 процентов) считают, что динамика насильственных и ненасильственных похищений невест в последние пять лет не меняется.

Каждый десятый участник опроса (11 процентов женщин и 12 процентов мужчин) сообщили, что в их сообществах за последние пять лет участились случаи ненасильственного похищений невест, и 4 процента респондентов отметили увеличение случаев насильственных похищений женщин для вступления в брак без их согласия.

В 5 тысячах 950 обследованных домохозяйствах проживали 16 тысяч 145 человек в возрасте 15 лет и старше, из них 8 тысяч 469 — женщины, 7 тысяч 676 — мужчины.

Почему крадут невест

В исследовании называют основные причины похищения женщин для вступления в брак: мужчина не хотел, чтобы она вышла замуж за другого человека; боялся отказа с ее стороны, не решался познакомиться с ней или не имел возможности оплатить калым, а также потому, что родители/родственники настояли на краже невесты.

По словам экспертов, работавших над исследованием, иногда девушку воровали в семью, где нуждались в домашнем труде, чтобы их кто-то обслуживал. Особенно в тех семьях, где мама жениха была больна или в возрасте. Однако случаи кражи невесты отмечаются и в состоятельных семьях.

«В Таласе парень работал в банке и украл девушку, которая работала в другом филиале банка, против ее воли. Провели шикарный той, а через два месяца молодые развелись. Девушка говорила, что самое страшное — это ночи. И это богатая, образованная семья, где родители имеют хороший статус в обществе, как минимум уважаемые в своих сообществах», — рассказывали специалисты журналистам.

Предубеждения

Почти каждый пятый респондент считает, что в случае похищения девушке лучше остаться у похитителя и выйти за него замуж.

Почему? Из-за осуждения со стороны сообщества. Есть стереотипное убеждение, что девушка должна подчиниться мужчине, так как могут возникнуть трудности с последующим замужеством.

Жительнице Оша Нуржамал было всего 20 лет, когда она встретила своего будущего мужа.

Я была похищена против воли, мы ехали в машине около полутора часов, и я проплакала всю дорогу. Спустя неделю у нас была свадьба. В первую ночь он овладел мною силой. Нуржамал

Недавно у Нуржамал родился третий ребенок от него, а незадолго до этого она с ним развелась. После этого мужчина похитил другую молодую девушку и женился на ней. Нуржамал пришлось поехать в Россию на некоторое время, чтобы заработать на хлеб.

Не молчи о насилии

«В некоторых случаях из-за боязни позора и нарушения национальных традиций, страха перед родителями, экономической несамостоятельности, а также давления со стороны родственников, не позволяющих обратиться в правоохранительные органы, девушки оказываются в безвыходном положении после пережитого насилия, что иногда толкает их на самоубийство», — говорится в исследовании «Гендер в восприятии общества».

Если заявления о похищении невесты и поступают, то не доходят до судопроизводства, поскольку родные молодых зачастую договариваются друг с другом. Часто случаи кражи невест без их согласия сопровождаются актами сексуального насилия, однако даже в этом случае нередко бывает, что родители и сами потерпевшие не заинтересованы в осуждении похитителя Эксперты

«Это латентная проблема. Девушек воруют, но не каждая обратится в органы милиции: после этого надо ходить в милицию, давать показания, а кто-то хочет просто забыть о происшедшем, вычеркнуть из памяти, не придавать огласке. Все узнают, и ярлык повесят, мол, ворованная. Есть и культ девственности», — отмечает Лариса Илибезова.

«Кстати, кража может быть и по договоренности, то есть без принуждения девушки. Когда калым не хотят платить, к примеру, или родители против. А с насильственными браками нужно бороться всем обществом», — считает эксперт.