Кражи невест в Кыргызстане. Каким исследованиям верить?

В Кыргызстане сократилось количество случаев кражи невест, заявляют представители
«Мы провели лишь качественный анализ реализации статьи 155 УК КР после внесения в 2013 году поправок, предусматривающих ужесточение наказания за насильственное похищение женщин для вступления в брак. В июне
«После этого во всех областях провели групповые дискуссии, куда пригласили судей, сотрудников прокуратуры и адвокатуры, представителей судов аксакалов и неправительственных организаций. Во время этих дискуссий и отмечено, что после ужесточения наказания сократились случаи кражи невест. Респонденты говорили, что в южных регионах почти нет случаев кражи невест», — отметила она.
Можно ли без статистики, опираясь лишь на слова экспертов, утверждать, что сокращается количество похищений?
«Да. Это ведь не просто эксперты, а люди, которые занимаются проблемой в регионах и знают ситуацию, — уверяет Элиза Аджиева. — Это подтверждают и в МВД».Часть дел прекращены либо приостановлены. Данных, сколько дел довели до логического конца и сколько человек привлекли к ответственности, у Центра помощи женщинам опять же нет.
«К сожалению, Генпрокуратура и МВД ведут только статистику по количеству таких преступлений. А информации о том, сколько человек реально сели в тюрьму и на сколько лет, нет ни у государственных структур, ни у неправительственных организаций», — отметила Элиза Аджиева.
По данным же Верховного суда КР, за 2013–2015 годы по статье 155 УК КР рассмотрено 52 уголовных дела с вынесением приговора, 13 — прекращено, 20 — возвращено прокурору по различным основаниям.
В Центре помощи женщинам представили отчет по итогам общественного мониторинга применения статьи 155 УК КР. Оказалось, что в десяти
Респондентами интервью стали аж… 13 человек, в том числе два депутата Жогорку Кенеша; судья Верховного суда; два депутата местного кенеша; сотрудник аппарата омбудсмена, два журналиста, три представителя НКО и другие.
Можно ли на основании их ответов делать вывод о ситуации по всей республике?
Элиза Аджиева признает, что официальная статистика по кражам невест не отражает реальную ситуацию: «Не все случаи регистрируются в правоохранительных органах. Это чаще остается в семье. Родственники похищенной не обращаются в органы».
«Поэтому мы еще раз хотели довести до населения то, что статья 155 УК КР относится к публичному обвинению. То есть не только сама жертва может обратиться в правоохранительные органы, но и родственники, и свидетели насильственного похищения невесты», — отметила Элиза Аджиева.
Согласно статье 155 УК КР похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Специалист по гендерным вопросам Лариса Илибезова со ссылкой на исследование Нацстаткома «Гендер в восприятии
Кстати, по данным Минсоцразвития за 2013 год, в Кыргызстане 60 процентов браков, совершаемых в сельской местности в моноэтничных районах, происходит через умыкание невест (ала качуу). Из них 2/3 — без согласия девушки.
Не так давно отечественные СМИ сообщали, что с 2012 года в Кыргызстане каждый день происходит 32 кражи невест, шесть из которых сопровождаются изнасилованиями. В год число умыканий превышает 10 тысяч.
Именно эти цифры вызывают у Ларисы Илибезовой вопросы. «Они совершенно не проверены, и методология неясна, как делали расчет, кто проводил это исследование. А Настатком — это наш государственный орган, который владеет методологией. В исследовании «Гендер в восприятии общества» все четко написано, когда и кого опросили», — считает она.
Согласно документу, путем похищения невесты (с ее согласия или без него) совершается пятая часть (20 процентов) браков в Кыргызстане.
При этом более половины опрошенных женщин и мужчин (55 и 56 процентов соответственно) считают, что за последние пять лет случаи насильственного похищения женщин (без их согласия) для вступления в брак стали происходить реже.
Немногим меньше респондентов (по 48 процентов женщин и мужчин) считают, что сократились также и случаи ненасильственных похищений (по согласию).
Одинаковое число респондентов (около 20 процентов) считают, что динамика насильственных и ненасильственных похищений невест в последние пять лет не меняется.
Каждый десятый участник опроса (11 процентов женщин и 12 процентов мужчин) сообщили, что в их сообществах за последние пять лет участились случаи ненасильственного похищений невест, и 4 процента респондентов отметили увеличение случаев насильственных похищений женщин для вступления в брак без их согласия.
В 5 тысячах 950 обследованных домохозяйствах проживали 16 тысяч 145 человек в возрасте 15 лет и старше, из них 8 тысяч 469 — женщины, 7 тысяч 676 — мужчины.
В исследовании называют основные причины похищения женщин для вступления в брак: мужчина не хотел, чтобы она вышла замуж за другого человека; боялся отказа с ее стороны, не решался познакомиться с ней или не имел возможности оплатить калым, а также потому, что родители/родственники настояли на краже невесты.
По словам экспертов, работавших над исследованием, иногда девушку воровали в семью, где нуждались в домашнем труде, чтобы их
«В Таласе парень работал в банке и украл девушку, которая работала в другом филиале банка, против ее воли. Провели шикарный той, а через два месяца молодые развелись. Девушка говорила, что самое страшное — это ночи. И это богатая, образованная семья, где родители имеют хороший статус в обществе, как минимум уважаемые в своих сообществах», — рассказывали специалисты журналистам.
Почти каждый пятый респондент считает, что в случае похищения девушке лучше остаться у похитителя и выйти за него замуж.
Почему?
Жительнице Оша Нуржамал было всего 20 лет, когда она встретила своего будущего мужа.
Недавно у Нуржамал родился третий ребенок от него, а незадолго до этого она с ним развелась. После этого мужчина похитил другую молодую девушку и женился на ней. Нуржамал пришлось поехать в Россию на некоторое время, чтобы заработать на хлеб.
Я была похищена против воли, мы ехали в машине около полутора часов, и я проплакала всю дорогу. Спустя неделю у нас была свадьба. В первую ночь он овладел мною силой.Нуржамал
«В некоторых случаях
Если заявления о похищении невесты и поступают, то не доходят до судопроизводства, поскольку родные молодых зачастую договариваются друг с другом. Часто случаи кражи невест без их согласия сопровождаются актами сексуального насилия, однако даже в этом случае нередко бывает, что родители и сами потерпевшие не заинтересованы в осуждении похитителяЭксперты
«Это латентная проблема. Девушек воруют, но не каждая обратится в органы милиции: после этого надо ходить в милицию, давать показания, а
«Кстати, кража может быть и по договоренности, то есть без принуждения девушки. Когда калым не хотят платить, к примеру, или родители против. А с насильственными браками нужно бороться всем обществом», — считает эксперт.