Отчеты ведомств по борьбе с коррупцией назвали бессмысленными

По его словам, вместо того чтобы представить отчет, где указаны сдвиги, они представляют один и тот же отчет без деталей. Самыми ненужными названы отчеты шести ведомств:
В 2016 году в Кыргызстане возбуждено 812 уголовных дел по фактам коррупции.
Госкомитет нацбезопасности возбудил 275 уголовных дел с ущербом в 1 миллиард сомов, Министерство внутренних дел — 484 дела на 390 миллионов сомов, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) — 245 дел на 147,4 миллиона сомов.
«Министерства и ведомства не заинтересованы в устранении коррупции. Ведомства не дают отчетов о проводимых мерах по противодействию коррупции. Если же они есть, то выполнены формально. В отношении сотрудников местного самоуправления возбуждено 201 уголовное дело. Это говорит о том, что полномочные представители правительства плохо работают на местах над коррупционными составляющими», — заявил