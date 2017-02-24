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Общество

23 стипендии для студентов-кыргызстанцев выделяют в КНР

Объявлен конкурс на обучение в высших учебных заведениях Китая по программам бакалавриата, магистратуры и прохождения языковых курсов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По ее данным, Государственный комитет КНР по управлению фондом обучения выделяет 23 правительственные стипендии на 2017/2018 учебный год для обучения граждан КР в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики.

Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе в два тура 17 марта 2017 года в здании Академии государственного управления при президенте КР.

Первый тур предусматривает написание эссе на китайском или английском языках, второй — собеседование.

Документы необходимо представить до 10 марта 2017 года в Минобразования (220 кабинет).
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45795/
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