23 стипендии для студентов-кыргызстанцев выделяют в КНР

Объявлен конкурс на обучение в высших учебных заведениях Китая по программам бакалавриата, магистратуры и прохождения языковых курсов. Об этом сообщает
По ее данным, Государственный комитет КНР по управлению фондом обучения выделяет 23 правительственные стипендии на 2017/2018 учебный год для обучения граждан КР в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики.
Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе в два тура 17 марта 2017 года в здании Академии государственного управления при президенте КР.
Первый тур предусматривает написание эссе на китайском или английском языках, второй — собеседование.