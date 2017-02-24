«Мээрим Булагы» претендует на землю вокруг минерального источника

«Не мы претендуем, претендует ОО «Мэрим Булагы» на оставшуюся часть территории вокруг скважины, где находятся не жилые постройки, а здание химической лаборатории и дома контейнерного типа для обслуживающего персонала санатория «Иссык-Ата» , — сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя профсоюзов КР Жээнбек Осмоналиев.

Он пояснил появившуюся информацию о том, что жильцов «Мээрим Булагы», а это дети-сироты , выселяют из дома.

«У санатория « Иссык-Ата » многолетняя история — 125 лет, профсоюзному движению в Кыргызстане — 110 лет. Все здравницы Кыргызстана, не только « Иссык-Ата », были построены за счет профсоюзных средств. В советское время финансирование шло из Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). Когда Кыргызстан обрел независимость, все здравницы переданы в собственность отечественной федерации профсоюза», — сказал заместитель ее председателя Жээнбек Осмоналиев.

Общественное объединение «Мээрим Булагы» создано в 1998 году.

«Один из сотрудников нашего профсоюзного управления, осваивая скважины минеральных источников, в 90-х годах, подсуетившись, ухватил 41 сотку земли и построил там бассейн. Позже он узаконил объект и подарил ОО «Мээрим Булагы» , — объяснил Жээнбек Осмоналиев.