Тестирование для выпускников вузов предлагают внедрить в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают внедрить Общереспубликанское тестирование для выпускников вузов. Поправки в закон об образовании внесены на рассмотрение парламента.

По словам инициатора, депутата Жогорку Кенеша Алтынай Омурбековой, в Глобальном рейтинге университетов нет ни одного кыргызстанского высшего учебного заведения.

«Механизм независимого тестирования выпускников вузов не имеет аналога в истории отечественного образования и является инновационной функцией управления в отличие от традиционного государственного контроля. Общереспубликанское квалификационное тестирование будет разработано на основе государственных образовательных стандартов и осуществляться независимой частной организацией, выбранной на основе тендера», — отмечается в справке-обосновании .

Если более половины выпускников вуза покажут результаты ниже порогового уровня, лицензия на данную образовательную программу отзывается.

Затраты на проведение тестирования оплачиваются вузами, следовательно, расходов из республиканского бюджета не будет.