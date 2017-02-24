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Общество

Тестирование для выпускников вузов предлагают внедрить в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают внедрить Общереспубликанское тестирование для выпускников вузов. Поправки в закон об образовании внесены на рассмотрение парламента.

По словам инициатора, депутата Жогорку Кенеша Алтынай Омурбековой, в Глобальном рейтинге университетов нет ни одного кыргызстанского высшего учебного заведения.

«Механизм независимого тестирования выпускников вузов не имеет аналога в истории отечественного образования и является инновационной функцией управления в отличие от традиционного государственного контроля. Общереспубликанское квалификационное тестирование будет разработано на основе государственных образовательных стандартов и осуществляться независимой частной организацией, выбранной на основе тендера», — отмечается в справке-обосновании.

Если более половины выпускников вуза покажут результаты ниже порогового уровня, лицензия на данную образовательную программу отзывается.

Затраты на проведение тестирования оплачиваются вузами, следовательно, расходов из республиканского бюджета не будет.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45789/
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