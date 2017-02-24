Афиша на выходные: 25—26 февраля

25 февраля-11 марта. Выставка графических работ «Инвентаризация»

На выставке представлен диапазон стилей от абстрактной графики до карикатуры, от детского «наивного» творчества до цельного художественного высказывания.

«Мастерская 705», 15.00–20.00 (кроме воскресенья и понедельника).

24—26 февраля . Благотворительная выставка-ярмарка «Подарки для любимых»

Средства пойдут в поддержку Фонда помощи животным «Право на жизнь».

Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова, 11.00.

25 февраля. Игра Высшей лиги КВН Кыргызстана

Пройдет игра ¼ финала. Встретятся сборная БГУ, города Кара-Балты , команды «Разряд», «Своя волна», «Волки с Уолл Стрит», «Дипломаты», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы «Томирис».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова, 18.00.

25 февраля. Фестиваль творчества групп самопомощи пожилых людей «Вдохновение золотого возраста»

В программе концерт, показ мод пожилых людей, выставка рисунков молодежи КР по теме: «Мое представление о пожилом человеке», ярмарка изделий групп самопомощи, форум-театр , флешмоб, выступление шоу-балета «Статус», различные мастер-классы и конкурсы.

Национальная библиотека Кыргызстана, 10.30.

25 февраля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

25 февраля. Индийский фестиваль «Махашиваратри»

В программе медитация, индийский классический танец катхак, пение мантр, лекция о празднике от вегетарианского клуба и индийские сладости.

Индийский учебный центр, 14.00.

25 февраля. Марафон мастер-классов от клуба «28 петель»

Выберите мастер-классы : «Шапка с ушками», «Два носочка на одних круговых спицах», «Плед в стиле пэчворк, бабушкин квадрат», «Вяжем осьминогов», «Жилетка реглан». Количество мест ограничено, регистрация обязательна. Вам ничего не надо приносить, все материалы включены в стоимость.

Кофейня Adriano Coffee, 13.00.

25, 26 февраля. Мастер-класс по акробатической йоге

Акробатическая йога — это парные упражнения и трюки, построенные на работе с партнером, развивающие чувство меры, баланса и доверия. Мастер-класс проведут Дмитрий Дроздов и Екатерина Сидорова ( Санкт-Петербург ).

Студия йоги и танца «Александра», 12.00.

25 февраля. Ретроспектива В.Карвая: «Великий мастер» (2013)

Начинаем картиной «Великий мастер». Познакомимся получше с загадочным Вонгом Карваем, перфекционистом, для которого 40 дублей не предел, любителем импровизаций и солнцезащитных очков.

Ololohaus, 18.00.

25 февраля. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина .

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

25 февраля. Фестиваль культур Global Village

Вы познакомитесь с культурой, традициями разных стран, что расширит кругозор и поможет найти взаимопонимание.

ТРЦ «Бишкек парк», 12.00.

25—27 февраля . Фестиваль японского кино

Все фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Представят известные японские картины: «Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе», «Гомен», «Гора Цуруги: Хроника тригопунктов».

Кинотеатр «Октябрь».

25 февраля. Концерт «Последние отзвуки зимы»

В программе музыка Иоганна Баха, виртуозные скрипичные пассажи Фрица Крейслера, нетленная романтическая классика И. Штрауса-отца , а также миниатюры-шедевры американского композитора Лероя Андерсона в исполнении Государственного филармонического камерного оркестра.

Кыргызская национальная филармония им. Т.Сатылганова, 18.00.

25 февраля. Романтическая драма «Мария Тюдор»

Премьера этого сезона «Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

25 февраля. Вечеринка Boots and Pants

Начищаем туфельки, наглаживаем брючки — и «добро пожаловать». Music by DJ Tanesko ( tech-house , techno).

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

26 февраля. Православная ярмарка

Вас ждут кукольный театр, хороводы, игры, русские забавы.

Свято-Воскресенский кафедральный собор.

26 февраля. Празднование Масленицы

Участников праздника ожидают яркая праздничная ярмарка, концерты, мастер-классы для детей, конкурсы, сжигание чучела Масленицы, ну и, конечно, блины.

Возле здания Ассамблеи народов Кыргызстана, 11.00.

Карагачевая роща, 11.30.

Дом культуры в селе Ленинском, 10.00.

26 февраля. Спектакли «Здравствуйте» и «Жалкоо хечо»

«Здравствуйте» — интерактивное представление о вежливости.

«Жалкоо Хечо» («Лентяй Хечо») — спектакль по мотивам грузинских сказок. Спектакль на кыргызском языке.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.

26 февраля. Сказка «Лесной переполох»

В спектакле «Лесной переполох» юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с хитроумной рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги, все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

26 февраля. Спектакль театра «Место Д…» «UFO»

«UFO» — глубокий, проникновенный разговор о самом главном. Разговор без границ, без сцены и без кресел, тет-а-тет со зрителем. Жанр пьесы: вербатим, она создана на основе интервью с людьми из разных стран, встретившими НЛО. Ее можно воспринимать как фантастику или как философское откровение, или как нечто абсурдное — в любом случае, это что-то волшебное.

Концерт-холл «Тунгуч», 19.00.

26 февраля. Показ фильма Алексея Учителя «Прогулка» (2003)

Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга за полтора часа реального времени, проживая любовную драму.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

26 февраля. Мюзикл театра Mirrors «Пигмалион шоу»

Шоу, посвященное 15-летию музыкального театра АУЦА Debute-Mirrors , — 70 артистов на сцене. Все вырученные средства передадут благотворительному фонду матерей Кыргызстана «Апаке».

Кыргызская национальная филармония им. Т.Сатылганова, 17.00.

26 февраля. Комедия «Безумный день или…»

Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П. С. Федорова .

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.