Афиша на выходные: 25—26 февраля

На выставке представлен диапазон стилей от абстрактной графики до карикатуры, от детского «наивного» творчества до цельного художественного высказывания.
«Мастерская 705», 15.00–20.00 (кроме воскресенья и понедельника).
Средства пойдут в поддержку Фонда помощи животным «Право на жизнь».
Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова, 11.00.
Пройдет игра ¼ финала. Встретятся сборная БГУ, города
Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова, 18.00.
В программе концерт, показ мод пожилых людей, выставка рисунков молодежи КР по теме: «Мое представление о пожилом человеке», ярмарка изделий групп самопомощи,
Национальная библиотека Кыргызстана, 10.30.
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
В программе медитация, индийский классический танец катхак, пение мантр, лекция о празднике от вегетарианского клуба и индийские сладости.
Индийский учебный центр, 14.00.
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Кофейня Adriano Coffee, 13.00.
Акробатическая йога — это парные упражнения и трюки, построенные на работе с партнером, развивающие чувство меры, баланса и доверия.
Студия йоги и танца «Александра», 12.00.
Начинаем картиной «Великий мастер». Познакомимся получше с загадочным Вонгом Карваем, перфекционистом, для которого 40 дублей не предел, любителем импровизаций и солнцезащитных очков.
Ololohaus, 18.00.
Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Вы познакомитесь с культурой, традициями разных стран, что расширит кругозор и поможет найти взаимопонимание.
ТРЦ «Бишкек парк», 12.00.
Все фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Представят известные японские картины: «Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе», «Гомен», «Гора Цуруги: Хроника тригопунктов».
Кинотеатр «Октябрь».
В программе музыка Иоганна Баха, виртуозные скрипичные пассажи Фрица Крейслера, нетленная романтическая классика И.
Кыргызская национальная филармония им. Т.Сатылганова, 18.00.
Премьера этого сезона «Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
Начищаем туфельки, наглаживаем брючки — и «добро пожаловать». Music by DJ Tanesko (
Вас ждут кукольный театр, хороводы, игры, русские забавы.
Участников праздника ожидают яркая праздничная ярмарка, концерты,
«Здравствуйте» — интерактивное представление о вежливости.
«Жалкоо Хечо» («Лентяй Хечо») — спектакль по мотивам грузинских сказок. Спектакль на кыргызском языке.
Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.
В спектакле «Лесной переполох» юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с хитроумной рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги, все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
«UFO» — глубокий, проникновенный разговор о самом главном. Разговор без границ, без сцены и без кресел,
Девушка и двое ее случайных спутников проходят
Шоу, посвященное
Кыргызская национальная филармония им. Т.Сатылганова, 17.00.
Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.