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Общество

Крушение «Боинга-747». В стране пройдут поминальные мероприятия

Завтра в стране пройдут поминальные мероприятия по жертвам крушения «Боинга-747». Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, завтра исполнится 40 дней с момента крушения «Боинга-747» близ Бишкека. Правительство на этой неделе вновь встречалось с семьями погибших и пострадавшими в авиакатастрофе. Кабмин следит за ситуацией, старается помочь пострадавшим.

«Завтра 40 дней со дня трагедии. Мы проведем поминальные мероприятия на местах. Хотел бы обратить внимание членов правительства. Организуйте мероприятия, прочитайте куран в память о погибших», — отметил премьер-министр.

Напомним, в результате крушения «Боинга-747» погибли 35 кыргызстанцев и четыре члена экипажа турецкого самолета.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45775/
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