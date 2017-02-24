Крушение «Боинга-747». В стране пройдут поминальные мероприятия

Завтра в стране пройдут поминальные мероприятия по жертвам крушения «Боинга-747» . Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, завтра исполнится 40 дней с момента крушения «Боинга-747» близ Бишкека. Правительство на этой неделе вновь встречалось с семьями погибших и пострадавшими в авиакатастрофе. Кабмин следит за ситуацией, старается помочь пострадавшим.

«Завтра 40 дней со дня трагедии. Мы проведем поминальные мероприятия на местах. Хотел бы обратить внимание членов правительства. Организуйте мероприятия, прочитайте куран в память о погибших», — отметил премьер-министр .