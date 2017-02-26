Бишкек глазами итальянца Кристофера Мариони

Кристофер Мариони — учитель математики, живет в Кыргызстане почти два года. Родился и вырос в США в штате Пенсильвания. Последние пять лет работал учителем в Южной Корее.
На вопрос, что удивляет его в Кыргызстане, ответил однозначно: «Транспорт. С общественным транспортом здесь происходит
— Что вам напоминает о родной стране?
— Между нашими странами, на мой взгляд, мало общего, разве что климат — жаркое лето и мягкая зима.
— О чем вы скучаете, чего вам не хватает здесь?
— В Кыргызстане, к сожалению, нет американского футбола, а я его большой поклонник. Иногда встаю в час ночи и смотрю прямые трансляции из США. Также мне недостает привычной американской еды. В остальном в Кыргызстане есть все для комфортной жизни.
— Любимое место в Кыргызстане — это…
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— Что нравится в национальной кухне?
— Я пробовал манты, лагман, куурдак. Все блюда очень понравились. Но мне больше по вкусу пицца.
— Что очаровало и разочаровало при знакомстве с местными жителями?
— Мне нравится, что у кыргызстанцев на первом месте семья. У них очень тесные отношения между родственниками. В воспитании ребенка активно участвуют бабушки и дедушки. Это сильно отличает вас от западных стран, где карьера стоит в приоритете, а семейные ценности отходят на второй план. Кыргызстанцы очень дружелюбны, и пока меня все здесь устраивает.