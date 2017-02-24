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Общество

Солисты мировой оперной сцены выступят в Бишкеке

В Бишкеке 7 марта выступят солисты мировой оперной сцены с праздничной программой. Об этом сообщили организаторы.

По их данным, сопрано Джамиля Раимбекова и тенор Гор Арсенян исполнят произведения Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, П. Маскани, Дж. Россини из выдающихся опер «Травиата», «Тоска», «Бал-маскарад» и других произведений.

В концерте примет участие президентский камерный оркестр «Манас» под управлением заслуженного артиста КР Эрниса Асаналиева.

Джамиля Раимбекова покорила оперные сцены Европы и сегодня является ведущей солисткой театра Volkstheater Rostock в Германии. Гор Арсенян — в прошлом солист Большого Театра, а ныне — оперного театра в городе Триер в Германии.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45770/
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