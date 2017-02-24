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Общество

Алмазбеку Атамбаеву предложили навести порядок в сфере общественного транспорта

В Интернете распространено видеообращение к президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Его автор Марат Усенбаев предложил главе государства навести порядок в сфере общественного транспорта.

«От лица молодежи Общественного объединения «Чон-Сары-Ой» и его единомышленников по вопросу отказа от периодических покупок автобусов и троллейбусов в целях экономии государственных средств», — говорит Марат Усенбаев.

«Всем известно, что во многих развитых странах и в СНГ действует «аутсорсинг», когда объявляется тендер не на покупку автобусов и троллейбусов, а на услуги общественного транспорта», — говорится в обращении.

По словам выступающего, сфера за последние десятилетия не улучшилась. Государство от такого рода покупок теряет деньги на покупку техники, содержание автопарка и зарплату водителям.

«Мэрии Бишкека и Оша не хотят перенимать опыт в данной сфере и работают, наступая на одни и те же грабли. В связи с этим просим вас принять соответствующие меры по данному вопросу», — сказал он.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45769/
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