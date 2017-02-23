Поменяли мечети на спортивные площадки служители духовенства Кыргызстана

Представители духовенства временно покинули мечети, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По данным ДУМК, в Оше священнослужители вышли на поле, чтобы определить сильнейших по футболу. Духовные лидеры региона, Джалал-Абада и Баткена также соревновались в волейболе.

В ДУМК уточняют, что теперь спортивные состязания среди представителей местных казиятов будут проходить ежеквартально.

В соревнованиях по волейболу победили сотрудники Ошского областного казията. Второе место заняла команда священнослужителей из Джалал-Абадской области, третье место — Ошский городской казият.