NASA обнаружила пригодные для жизни планеты

Открытая учеными новая система звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея имеет семь аналогов Земли. Три из них находятся в центре «зоны жизни» и предположительно обладают водой и густой атмосферой, сообщает журнал Nature.

По словам астронома из университета Льежа (Бельгия) Мишеля Жильона, до открытия системы TRAPPIST-1 было известно всего четыре реальных землеподобных планеты, которые могли изучать ученые — Земля, Марс, Венера и Меркурий.

— Теперь их число увеличилось на семь, и мы можем их изучать не через пять-десять лет, а прямо сейчас. Можно ожидать, что первые новости об их свойствах появятся уже в ближайшие недели и месяцы. История TRAPPIST-1 только начинается, — прокомментировал Мишель Жильон открытие.

В мае 2016 года астрономы из MIT заявили об открытии необычной звездной системы — TRAPPIST-1 , удаленной от Земли всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Тогда сообщалось, что три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой зоны жизни, где вода может существовать в жидком виде, а их масса предположительно сопоставима с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1 и обнаружили, что есть каменистые планеты, похожие на Землю. Они также нашли намеки на наличие воды, кислорода и углекислоты в их атмосферах.

Мишель Жильон с коллегами изучал свойства этих планет, наблюдая за звездной системой при помощи телескопа TRAPPIST в Чили и орбитального телескопа «Спитцер». Как отмечают ученые, они предполагали, что смогут легко получить информацию по размерам, массе и составу атмосферы планет благодаря небольшому расстоянию до TRAPPIST-1 .

Эти наблюдения привели к неожиданному открытию — оказалось, что планет на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах «зоны жизни». Благодаря высокому разрешению телескопов и длительным наблюдениям планетологам впервые удалось очень точно измерить и диаметр, и массу шести из семи планет и получить некоторое данные о составе их атмосферы

При этом почти на всех планетах должна господствовать земная или марсоподобная погода со средними температурами поверхности около нуля или 20–30 градусов мороза. Только две первые планеты выбиваются из этого тренда — температуры на них превышают 70–100 градусов Цельсия, что, вероятно, делает их более похожими на Венеру, чем на Землю