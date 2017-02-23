NASA обнаружила пригодные для жизни планеты

Открытая учеными новая система звезды
По словам астронома из университета Льежа (Бельгия) Мишеля Жильона, до открытия системы
— Теперь их число увеличилось на семь, и мы можем их изучать не через
В мае 2016 года астрономы из MIT заявили об открытии необычной звездной системы —
Позже ученые изучили спектр лучей звезды
Мишель Жильон с коллегами изучал свойства этих планет, наблюдая за звездной системой при помощи телескопа TRAPPIST в Чили и орбитального телескопа «Спитцер». Как отмечают ученые, они предполагали, что смогут легко получить информацию по размерам, массе и составу атмосферы планет благодаря небольшому расстоянию до
Эти наблюдения привели к неожиданному открытию — оказалось, что планет на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах «зоны жизни». Благодаря высокому разрешению телескопов и длительным наблюдениям планетологам впервые удалось очень точно измерить и диаметр, и массу шести из семи планет и получить некоторое данные о составе их атмосферы
При этом почти на всех планетах должна господствовать земная или марсоподобная погода со средними температурами поверхности около нуля или 20–30 градусов мороза. Только две первые планеты выбиваются из этого тренда — температуры на них превышают 70–100 градусов Цельсия, что, вероятно, делает их более похожими на Венеру, чем на Землю