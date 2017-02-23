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Общество

Алмазбек Атамбаев: 23 февраля является символом отваги, доблести и патриотизма

Сегодня президент страны поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества. Алмазбек Атамбаев отметил, что 23 февраля стал для нашего народа одним из почитаемых праздников.

Этот праздник по праву является символом отваги, доблести и патриотизма, говорится в тексте поздравления.

Он напоминает нам о великих подвигах наших предков, отцов и дедов, защищавших и сохранивших наше Отечество, завещавших нам любить и беречь его, жить в мире и согласии.

«В этот день мы преклоняемся перед великим подвигом ветеранов Великой Отечественной, перед мужественными воинами, прошедшими дороги других войн. Чествуем каждого, кому в жизни довелось присягать на верность Отечеству. Сегодня праздник всех, кто беззаветно предан своей стране, кто сегодня несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных силах, правоохранительной системе и органах национальной безопасности, и защищает безопасность государства, общества и каждого гражданина Кыргызстана», — отмечается в поздравлении главы государства.

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45750/
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