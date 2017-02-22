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Общество

Текебаев vs Ибраимов. Суд возобновится 13 марта

Процесс по иску мэра Бишкека Албека Ибраимова против лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева возобновится 13 марта. Об этом ИА «24.kg» сообщила представитель ответчика Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, заседание, намеченное на конец февраля, не состоялось, поскольку Омурбек Текебаев находится на лечении.

«Но суд идет к завершению. В марте уже будут прения сторон и, возможно, вынесено решение», — сказала она.

Отметим, что мэр Бишкека требует взыскать с Текебаева один миллион сомов в качестве возмещения морального ущерба.

Однако Таалайгуль Токтокунова заявила, что в суде нет предмета спора: истец не представил доказательств того, как Омурбек Текебаев ущемил честь и достоинство Албека Ибраимова.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45742/
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