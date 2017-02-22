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Общество

В Туркменистане за «связи с Гюленом» осудили более 30 человек

Суд Туркменистана приговорил более 30 человек, арестованных в октябре 2016 года по обвинениям в причастности к турецкому оппозиционеру Фетхуллаху Гюлену, к длительным тюремным срокам. Среди них известные бизнесмены, получившие по 25 лет тюрьмы.

Как рассказали источники туркменской редакции «Азаттыка», группа приговоренных в основном состоит из бывших преподавателей и работников туркмено-турецких лицеев.

Ранее сообщалось о массовых арестах среди предпринимателей и бывших педагогов по обвинениям в связях с организацией «Хизмет».

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Очередное сообщение о судьбе арестованных якобы за связи с турецким оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом редакция получила от источника в Ашхабаде на прошлой неделе. Информацию подтвердил 21 февраля другой источник, знакомый с ситуацией.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, мятеж подавили. Власти считают, что за попыткой переворота стоит живущий в США Фетхуллах Гюлен.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45737/
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