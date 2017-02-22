Глава Минздрава обещает решить вопрос с пересадкой органов

Глава Министерства здравоохранения Талантбек Батыралиев обещает решить вопрос с пересадкой органов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По их словам, чиновник встретился сегодня с митингующими за его отставку и ответил на вопросы.

«Два года назад я обещал, что с введением частных услуг мы сведем к минимуму ожидающих гемодиализ. Сейчас их ноль. Но завтра у нас могут появиться новые пациенты. Очень жаль, что мы не смогли решить вопрос оказания помощи пациентам с пересадкой почки и печени. До конца года мы собираемся решить этот вопрос. Турецкая группа специалистов уже здесь, идут обсуждения. На этой неделе мы составим и согласуем протокол», — цитируют министра в пресс-службе Минздрава.

«Да, у нас есть нарекания со стороны граждан с пересаженными органами, потому что лекарства против отторжения у нас дороже, чем в Турции или Индии. Но надо понимать, что мы работаем по тендеру, по закону о лекарственных закупках», — отметил Талантбек Батыралиев.