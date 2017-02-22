Адвокаты и госовбинение обжаловали приговор Максату Кунакунову

Юристы, представляющие интересы племянника мэра Бишкека Албека Ибраимова, а также еще семи обвиняемых по этому делу, обжаловали приговор. Они считают, что вина их подзащитных не доказана, а в отношении Максата Кунакунова применялись пытки.

Защита считает, что показания Максата Кунакунова не могут быть приняты за основу и оцениваться судом, как признательные.

Сам Максат Кунакунов себя виновным также не признает. Отметим, своем последнем слове он заявил, что дело против него сфабриковано и является заказом.

Экс-депутат

парламента обвинялся в пособничестве террористам. В частности, ему вменялись статьи УК КР — «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение». Гособвинение просило для него 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Максата Кунакунова оправдали в пособничестве террористам и попытке государственного переворота, но признали виновным по статьям о незаконном хранении оружия и разбойном нападении. Оправдаться по основным инкриминируемым ему преступлениям Кунакунову помогли показания ключевого свидетеля (его имя не разглашается). Тот утверждал, что племянник градоначальника просил $1,5 миллиона на политические проекты. Однако, какие, не уточнялось. Сам свидетель не смог рассказать об этом, отметив только, что речь шла «о каких-то политических проектах». Но суд посчитал, что это не может указывать на умысел захватить власть или намерение финансировать террористов.

Остальных семерых подсудимых суд признал виновными в общей сложности по десятку статей УК КР. В частности, в организации преступного сообщества; незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; приготовление к террористическому акту; приготовление к убийству сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего; приготовление к насильственному захвату власти; разбой; похищение человека; вымогательство; умышленное использование символики или атрибутики экстремистских организаций; побег из мест лишения свободы.

Абдиманас Курбанбаев получил 26 лет тюрьмы, Алтынбек Жумангазиев также 26 лет. Эркинбек Кадыров — 27 лет лишения свободы, Советбек Ибраев 25 лет, Бактыбек Батырканов 20 лет, Бактыбек Жуматаев 18 лет и Санжар Эркин уулу 17 лет.