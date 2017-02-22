Глава Минздрава обижен на митингующих: никто не замечает изменений

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал претензии митинговавших сегодня у здания ведомства.
«Я ожидал этого протеста. Именно поэтому каждый день спешу сделать ряд полезных и важных шагов по защите прав недовольных нашими услугами пациентов. С введением национальной базы данных мы сделаем
«После долгих обсуждений мы вынесли на рассмотрение Жогорку Кенеша закон о лекарственных средствах. Он задевает многие интересы и вызывает много недовольства. Не секрет, что сегодня лекарственным бизнесом занимаются не простые люди, а те, кто имеет крепкий бизнес, деньги и влияние. Естественно, никому не хочется менять привычную систему», — сказал Талантбек Батыралиев.
«Никто не хочет замечать, что мы строим новые больницы, каждый день инвестируем в нашу медицину. А новые инвестиции требуют иного подхода, изменения и реформирования целых систем —
«Я хожу по больницам и выявляю
«Тем не менее все дела по выявленным финансовым нарушениям мы передаем в правоохранительные органы», — подчеркивает он.
У нас каждый руководитель имеет свою «крышу» из родственников, политиков или чиновников. Как только «пахнет жареным», руководители пишут заявление «по собственному желанию», а потом еще и пытаются замять дело.Талантбек Батыралиев
«То, что выделяется Минздраву, фактически хватает только на самосодержание. Строить новые больницы, оснащать их современной техникой и при этом обучать специалистов всем имеющимся в мире современным стандартам просто невозможно. А как быть? Только привлекать инвесторов», — считает чиновник.
«С трудом, но мы движемся вперед. К 31 августа заканчиваем строительство новой
«Меня упрекают в кадровых перестановках. Не секрет, что некоторые руководители работают на своих должностях свыше 15–20 лет. Когда я говорю об электронном здравоохранении, многие сопротивляются даже компьютер купить. А как в такой ситуации внедрять электронное здравоохранение, которое будет способствовать более прозрачной работе?» — задается вопросом министр.
«У меня один принцип: если есть нарушения по
Ведь при периодическом плановом аудиторском анализе обязательно вскрываются массовые нарушения.Талантбек Батыралиев