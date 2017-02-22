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Общество

Глава Минздрава обижен на митингующих: никто не замечает изменений

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал претензии митинговавших сегодня у здания ведомства.

«Я ожидал этого протеста. Именно поэтому каждый день спешу сделать ряд полезных и важных шагов по защите прав недовольных нашими услугами пациентов. С введением национальной базы данных мы сделаем онлайн-систему, которая будет контролировать весь лекарственный бизнес — от поступления до реализации. За последние 25 лет мы приучили наших граждан лечиться самостоятельно, опираясь на старые назначения или читая Интернет», — цитируют в пресс-службе Минздрава своего главу.

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«После долгих обсуждений мы вынесли на рассмотрение Жогорку Кенеша закон о лекарственных средствах. Он задевает многие интересы и вызывает много недовольства. Не секрет, что сегодня лекарственным бизнесом занимаются не простые люди, а те, кто имеет крепкий бизнес, деньги и влияние. Естественно, никому не хочется менять привычную систему», — сказал Талантбек Батыралиев.

«Никто не хочет замечать, что мы строим новые больницы, каждый день инвестируем в нашу медицину. А новые инвестиции требуют иного подхода, изменения и реформирования целых систем — материально-технической базы, оснащения, подготовки кадров на уровне до- и последипломного обучения, системы оценки деятельности научно-исследовательских центров и научных работников. И здесь тоже никому не хочется менять привычную систему», — посетовал он.

«Я хожу по больницам и выявляю какие-то нарушения, а мне говорят: «Ну и что? Исправим». А почему до меня не исправили? Начинаешь копать, а там целый пакет финансовых нарушений. Потом начинаются звонки, знакомые», — констатирует глава Минздрава.

У нас каждый руководитель имеет свою «крышу» из родственников, политиков или чиновников. Как только «пахнет жареным», руководители пишут заявление «по собственному желанию», а потом еще и пытаются замять дело.

Талантбек Батыралиев
«Тем не менее все дела по выявленным финансовым нарушениям мы передаем в правоохранительные органы», — подчеркивает он.

«То, что выделяется Минздраву, фактически хватает только на самосодержание. Строить новые больницы, оснащать их современной техникой и при этом обучать специалистов всем имеющимся в мире современным стандартам просто невозможно. А как быть? Только привлекать инвесторов», — считает чиновник.

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«С трудом, но мы движемся вперед. К 31 августа заканчиваем строительство новой кыргызско-турецкой больницы. Через десять месяцев заканчиваем больницу на 250 коек в Оше. Кроме этого, будет построено еще шесть крупных объектов: нейрохирургический комплекс со стороны кувейтских инвесторов, крупная детская больница на 10 тысяч квадратных метров через Фонд развития Саудовской Аравии», — перечисляет планы Талантбек Батыралиев.

«Меня упрекают в кадровых перестановках. Не секрет, что некоторые руководители работают на своих должностях свыше 15–20 лет. Когда я говорю об электронном здравоохранении, многие сопротивляются даже компьютер купить. А как в такой ситуации внедрять электронное здравоохранение, которое будет способствовать более прозрачной работе?» — задается вопросом министр.

Ведь при периодическом плановом аудиторском анализе обязательно вскрываются массовые нарушения.

Талантбек Батыралиев
«У меня один принцип: если есть нарушения по финансово-бюджетным средствам и нецелевое их использование, с такими руководителями церемониться я не буду», — резюмировал Талантбек Батыралиев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45734/
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