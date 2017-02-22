Кыргызстанцам предлагают «стучать» на тех, кто мусорит. Голосуем

«Стучать» на тех, кто выбрасывает и сжигает мусор в неположенных местах, предлагают кыргызстанцам.

Один из инициаторов поправок в Административный кодекс, предусматривающих повышение штрафов за выброс мусора из автомашин, депутат парламента Марат Аманкулов пояснил ИА «24.kg», как и кто будет реализовать закон, если его примут.

«Говорят: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Кроме того, что надо воспитывать наших граждан с детского сада, со школьной скамьи, нужны и такие меры воздействия, как ощутимые штрафы. Если человек не может заплатить штраф, его привлекут к общественным работам. Если человек один раз уберет на центральной площади Ала-Тоо , для него это будет хорошим уроком на всю жизнь», — считает нардеп.

Некоторые понимают слова, а для других нужны действия. Этот закон как раз и направлен на тех, кто не понимает слов. Марат Аманкулов

«Сегодня меры воздействия на тех, кто сорит или умышленно поджигает мусор, настолько неощутимы, что и связываться с нарушителями за 100–200 сомов никто не хочет. А за серьезный штраф человек подумает, прежде чем мусорить. Это будет очень действенно», — сказал депутат.

Как привлекать к ответственности тех, кто выбрасывает мусор из авто

«Привлекать к ответственности будут по решению суда. Но если вы увидели такой факт, запомните номер машины (а если есть видеорегистратор — еще лучше) и сообщите в милицию. Да, возможно, это сложная процедура», — признал Марат Аманкулов.

«Другая ситуация: в частном секторе не везде установлены мусорные баки, и в жилмассивах люди просто выбрасывают мусор на улицу, за угол. Первый кинул, второй… Получается свалка. Потом собаки разрывают эти пакеты с мусором. Но соседи знают злостных нарушителей, можно сообщить участковому», — привел нардеп еще один пример.

На вопрос «То есть настучать на соседа?» Марат Аманкулов ответил: «Да. Почему бы и нет? Если нарушитель не понимает и мусорит постоянно».

Как вы относитесь к идее штрафов за мусор? Давно пора. Поддерживаю! А стучать нехорошо Мусорить буду меньше: не хочу мести улицы Мне все равно, я никогда не мусорю Очередной законопроект, обреченный на провал Пусть депутаты сначала наведут порядок в парламенте, а уж потом на улицах В Кыргызстане только вводят штрафы. На большее власти не способны Голосовать

«Избиратели с нас постоянно спрашивают, когда перевоспитаем население. Мат в общественных местах, в транспорте стал нормой. Везде плюют, харкают, щелкают семечки, мусор из машин выбрасывают… И это систематически. Нужно принимать меры! Уверен, что этот закон не будет мертворожденным», — отметил парламентарий.

Сколько денег может поступить в бюджет, нардеп не ответил.

Любой штраф нужно рассматривать не как способ пополнения бюджета, а как профилактику преступлений. Марат Аманкулов

Что предлагают депутаты

Отметим, ряд народных избранников предлагают дополнить статью «автохулиганство» и наказывать за выброс мусора и иных предметов из транспортного средства штрафом в размере ста расчетных показателей (10 тысяч сомов).

Кроме того, за выброс и сжигание бытового мусора в неустановленных местах предлагается максимально повысить штраф (до ста расчетных показателей) либо привлекать к общественным работам на 40 часов.

Согласно законопроекту, суммы наложенных участковыми инспекторами милиции штрафов за выброс и сжигание мусора зачисляются в республиканский бюджет. Из них 10 процентов направляют в целях стимулирования участковых, а 20 процентов денежных средств используют для улучшения материально-технического обеспечения территориальных подразделений органов внутренних дел.

Из суммы штрафов, наложенных исполнительными органами местного самоуправления, 10 процентов используется для стимулирования сотрудников структурных и территориальных подразделений мэрий и айыл окмоту, а 20 процентов перечисляются на их счет.