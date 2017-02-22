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Общество

Финальные сцены всех оскароносных фильмов собрали в минутное видео

Финальные сцены всех 45 кинолент, получивших «Оскар», собрали в один ролик.

Автор видео — киноман Альберт Гомес, работающий в индустрии кино, разделил его в хронологическом порядке по десятилетиям. Он представил победителей с 1970-го по 2016 год.

В ролике показаны последние кадры фильмов «Молчание ягнят», «Крестный отец», «Форрест Гамп», «В центре внимания», «Бердмэн», «Артист», «Человек дождя» и многих других. Все сцены сопровождаются волнующей композицией The Middle of the World Николаса Брителла.

Церемония вручения очередной премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45730/
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