Финальные сцены всех оскароносных фильмов собрали в минутное видео

Финальные сцены всех 45 кинолент, получивших «Оскар», собрали в один ролик.

Автор видео — киноман Альберт Гомес, работающий в индустрии кино, разделил его в хронологическом порядке по десятилетиям. Он представил победителей с 1970-го по 2016 год.

В ролике показаны последние кадры фильмов «Молчание ягнят», «Крестный отец», «Форрест Гамп», «В центре внимания», «Бердмэн», «Артист», «Человек дождя» и многих других. Все сцены сопровождаются волнующей композицией The Middle of the World Николаса Брителла.